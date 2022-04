Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Automat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (22.04.2022) einen Automaten am Rotebühlplatz aufgebrochen. Ein Zeuge entdeckte gegen 21.30 Uhr den beschädigten Automaten, welchen unbekannte Täter zuvor eingeschlagen hatten. Der genaue Wert der Diebesbeute ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

