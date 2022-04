Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Sonntagvormittag (24.04.2022) in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schäferstraße ein Brand ausgebrochen. Zeugen meldeten den Brand gegen 10:30 Uhr. Als die Rettungskräfte eintrafen, drang starker Rauch aus dem Hausflur. Die Feuerwehr musste zwei Personen aus dem Dachgeschoss retten, andere hatten sich bereits selbstständig ins Freie begeben. Der Rettungsdienst versorgte die Bewohner vor Ort, wovon vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Da das Mehrfamilienhaus aktuell nicht bewohnbar ist, wurden sieben Personen anderweitig untergebracht. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen im Bereich der Ludwigsburger Straße.

