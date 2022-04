Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Männer beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Drei Unbekannte haben am Freitagnachmittag (22.04.2022) zwei 30 und 32 Jahre alte Männer in der Tunzhofer Straße angegriffen und beraubt. Bei einem mit den unbekannten Tätern vereinbarten Treffen wurden die beiden Geschädigten gegen 16.30 Uhr unvermittelt von einem der Männer mit Pfefferspray besprüht. Diesen Moment nutzten die beiden Mittäter, den Opfern mehrere Tausend Euro Bargeld zu entwenden. Anschließend flüchteten die Täter Richtung Stadtbahnhaltestelle "Stadtbibliothek", wo die Geschädigten sie aus den Augen verloren. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Einer der Täter wird als 170 bis 180 cm groß und schlank beschrieben und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer beigen Hose und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Ein weiterer Täter der ebenfalls 170 bis 180 cm groß und schlank ist, trug eine schwarze, ärmellose Weste, eine grüne Hose und weiße Turnschuhe. Der dritte Täter ist größer als die beiden anderen, war bei der Tat mit einer schwarz-grauen Jacke der Marke "Lacoste", einer schwarzen Jogginghose und weißen Turnschuhen bekleidet. Dazu trug er eine schwarze Basecap mit der Aufschrift "New York Yankees" und an der linken Hand einen goldenen Ring. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

