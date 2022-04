Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wasserrohrbrüche

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Im Stadtbezirk Zuffenhausen kam es am späten Freitagabend (22.04.2022) zu mehreren Wasserrohrbrüchen. Nachdem gegen 23.15 Uhr die erste Meldung eingegangen war, dass in der Marconistraße die Fahrbahn überschwemmt sei, wurden kurz darauf auch ein Wasserrohrbruch in der Galvanistraße sowie ein weiterer in der Marconistraße festgestellt. Der Wassernetzbetreiber leitete unverzüglich die erforderlichen Reparaturmaßnahmen ein. Hierzu war es auch notwendig, die Wasserversorgung an einzelnen Gebäuden abzustellen und einen geparkten Pkw durch ein Abschleppunternehmen umsetzen zu lassen. Die überschwemmten Straßenabschnitte wurden durch Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart gesäubert.

