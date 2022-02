Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unfallflucht - Kind von Fahrrad gestürzt - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (22.02.) stürzte ein 11-jähriger Junge zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr auf dem Rad-/Gehweg an der Vürfelser Kaule /Siegenstraße im Bereich der Esso-Tankstelle und den Straßenbahnschienen von seinem Fahrrad, nachdem er von einem anderen Verkehrsteilnehmer, vermutlich einem E-Bike Fahrer, erfasst wurde. Der Junge erlitt einen Schock und wurde bei dem Sturz leicht verletzt; der Unfallverursacher entfernte sich indes und ließ das Kind am Boden zurück.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallgeschehen beziehungsweise zum flüchtigen Unfallverursacher machen können: 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell