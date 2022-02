Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Geldautomatensprengung im Supermarkt

Kürten (ots)

In der vergangenen Nacht (23.02.) ist es gegen 03:00 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in einem Supermarkt an der Wipperfürther Straße in Dürscheid gekommen.

Die Sicherheitszentrale des Supermarktes hatte die Polizei alarmiert und zeitgleich wurden auch Anwohner durch die Detonation geweckt. Umgehend begaben sich mehrere Streifenwagenbesatzungen und die Feuerwehr zur Tatörtlichkeit, an der ein verqualmter Vorraum vorgefunden wurde.

Nach Zeugenaussage flüchteten insgesamt drei Täter in einem dunkelblauen Audi RS 6, an dem Kennzeichen mit Ortskennung WW- angebracht waren, in Richtung Dürscheid. Das Fluchtfahrzeug begegnete Polizisten auf der Dr.-Müller-Frank-Straße und fuhr mit hoher Geschwindigkeit an der AS Moitzfeld auf die BAB 4 in Fahrtrichtung Olpe auf, bis wenig später der Sichtkontakt abbrach.

Zur Höhe der Beute können keine Angaben gemacht werden. Laut einem beauftragten Statiker besteht keine Einsturzgefahr für das Gebäude. Ein Entschärfer des LKA wurde angefordert, um mögliche Sprengstoffreste zu sichern. Der betroffene Bereich wurde vorsichtshalber für mehrere Stunden abgesperrt.

Ermittler der Kriminalpolizei sowie Mitarbeiter des Erkennungsdienstes wurden verständigt, um die erforderlichen Ermittlungen einzuleiten und eine Spurensicherung vorzunehmen.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

