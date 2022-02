Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ein versuchter und ein vollendeter Wohnungseinbruch

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (14.02.) ist die Polizei zu einem versuchten Wohnungseinbruch gerufen worden. Der Inhaber einer Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Giselbertstraße im Stadtteil Bockenberg hatte gegen 13:15 Uhr mehrere Hebelmarken an seiner Wohnungstür festgestellt. Am Morgen gegen 08:15 Uhr war die Tür noch unbeschädigt. Offenbar gelangten die Einbrecher nicht in die Wohnung und machten keine Beute. Der Schaden wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Am Abend des gleichen Tages, zwischen 18:00 und 21:50 Uhr, waren Einbrecher in der Marienburger Straße im Stadtteil Hand erfolgreich. Sie brachen eine Terrassentür einer Doppelhaushälfte auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und entkamen unerkannt. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.

Die Polizei hat in beiden Fällen eine Strafanzeige aufgenommen.

Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

