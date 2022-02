Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Angestellter bedroht - Schwerer Raub an der Raststätte Königsforst - Zeugen gesucht

Rösrath (ots)

In der Nacht auf Montag (14.02.)brachen vier unbekannte, maskierte Täter gegen 2:20 Uhr mit einem gefährlichen Gegenstand in die Raststätte Königsforst ein, bedrohten eine Reinigungskraft und entwendeten eine bislang noch unbekannte Menge Bargeld aus den vorhandenen Spielautomaten.

Die vier Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich der Raststätte gewaltsam Zuritt ins Innere und überraschten dort einen 31-jährigen Angestellten, der gerade mit der Reinigung befasst war. Einer der Täter drohte dem 31-Jährigen unter Vorhalt des Gegenstandes Schläge an, wenn er die Polizei rufen würde, die anderen drei Täter begaben sich indes zu den Spielautomaten, brachen diese gewaltsam auf und leerten die Geldkassetten. Danach flüchteten die Täter durch die Hintertür ins anliegende Waldgebiet.

Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass die Täter bereits einige Tage zuvor die Zugänge zur Raststätte sowie die Umgebung ausgekundschaftet haben. Spaziergänger und Hundehalter, die in den Tagen vor der Tat oder zur Tatzeit ungewöhnliche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Waldgebiet der Wahner Heide, insbesondere am Plantagenweg oder in der Ortschaft Stümpen bemerkt haben, melden sich bitte umgehend bei der Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell