Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrsteilnehmer nach Schlägerei aus dem Verkehr gezogen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (10.02.) gegen 03:40 Uhr wurden Polizisten zu einer Schlägerei in der Straße Moitzfeld gerufen. Drei Tatverdächtige seien in einem schwarzen Audi flüchtig. Der Fahrer habe zuvor Alkohol getrunken.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten das Fahrzeug sowie die drei Männer in Höhe der dortigen Tankstelle angetroffen werden. Die Personengruppe bewegte sich fußläufig in Richtung der Tankstelle, während das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand stand.

Der 26-jährige Fahrer des Audi gab an, von Hürth nach Bergisch Gladbach gefahren zu sein und sich an der Tankstelle Alkohol gekauft zu haben. Aufgrund des dringenden Tatverdachtes, dass der Betroffene das Fahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte, wurde ein freiwilliger Alkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 0,8 Promille.

Zudem fielen bei dem 26-Jährigen deutliche Anzeichen auf, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der Beschuldigte jedoch ab, sodass eine weitere Blutprobenentnahme diesbezüglich angeordnet wurde.

Zwecks Blutprobenentnahmen wurde der 26-Jährige zur nahegelegenen Polizeiwache verbracht. Während der Maßnahmen in der Polizeiwache verhielt sich der Beschuldigte durchgängig uneinsichtig und verbal aggressiv. Wegen der vorangegangenen Auseinandersetzung wurde zudem eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 26-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell