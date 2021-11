Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nächtliche Tour mit gestohlenem Fahrrad - Kripo sucht Eigentümer

Neuss (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge informierte in der Nacht zu Samstag (20.11.), um kurz nach 4 Uhr, die Polizei über zwei verdächtige Männer, die sich am Neusser Hauptbahnhof zunächst auffällig für die dort abgestellten Fahrräder interessiert hatten und wenig später mit genau solch einem die Further Straße entlang unterwegs waren.

Die alarmierte Streife stellte das beschriebene Duo an der Ecke Annostraße. Die 20 und 21-Jährigen hatten ein orangenes Damenfahrrad bei sich und behaupteten, den Drahtesel unverschlossen am Bahnhof gefunden zu haben.

Da die Aussagen zwar nicht unmittelbar widerlegt werden konnten, aber ein Diebstahl trotzdem vorlag, stellten die Polizeibeamten das Fahrrad sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Das Kriminalkommissariat 21 sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades. Es handelt sich um ein fast neuwertiges rot / oranges Damencitybike der Marke Zündapp, Typ "City N'Red" mit 26" Zoll-Reifen, einer Drei-Gang-Grip-Nabenschaltung und einem hellgrünen Sattelüberzug mit der Aufschrift "Mein Wunschrad". Hinweise werden an die Rufnummer 02131 300-0 erbeten.

