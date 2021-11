Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Autoaufbrüche in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

In der Zeit von Freitag (19.11.), 22:00 Uhr, bis Samstag (20.11.), 09:00 Uhr, schlugen Unbekannte in einem Parkhaus an der Trankgasse die Seitenscheiben zweier Autos ein. Die Täter durchwühlten die Innenräume der Fahrzeuge auf der Suche nach Wertsachen. Bei den Autos handelte es sich um einen schwarzen Geländewagen vom Typ Mercedes ML und einen grauen Van vom Typ Ford Galaxy.

Sechs Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller wurden auf dem Parkplatz Wendersplatz/ Hammer Landstraße beschädigt. Diebe schlugen am Samstag (20.11.), in der Zeit von 00:40 bis 06:30 Uhr, mit Steinen ebenfalls die Seitenscheiben ein und durchsuchten die Innenräume.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

