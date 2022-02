Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Einbrüche in Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Drei Einbrüche verzeichnete die Polizei zwischen Dienstag und Mittwoch (09.02.) in den Stadtteilen Hand, Bockenberg und Bensberg.

Am Diepeschrather Weg nutzten die Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbewohner und verschafften sich zwischen Dienstag, 17:30 Uhr und Mittwoch, 12:00 Uhr, Zutritt in ein Einfamilienhaus. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen; ob etwas entwendet wurde befindet sich derzeit in Klärung.

In der Giselbertstraße brachen unbekannte Täter indes am Mittwoch in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 12:30 Uhr in eine im sechsten Stock befindliche Wohnung ein und entwendeten hochwertigen Schmuck sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Ebenso am Mittwoch, zwischen 12:00 und 19:00 Uhr, meldeten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kölner Straße einen Einbruch. Hier entwendeten Unbekannte nach jetzigen Erkenntnissen Schmuck und etwas Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (mw)

