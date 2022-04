Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe bestehlen Frauen

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Trickdiebe haben am Donnerstag (21.04.2022) in einem Hotel an der Seidenstraße zwei Frauen bestohlen. Die beiden Damen befanden sich gegen 09.30 Uhr mit einer weiteren Begleitperson in dem Hotel zum Frühstück. Als die Frauen kurzzeitig den Tisch verließen, lenkte ein Täter den männlichen Begleiter ab, während gleichzeitig eine Komplizin die Handtaschen der beiden Frauen stahl. In den Handtaschen befanden sich Bargeld, ein Mobiltelefon sowie persönliche Dokumente. Der männliche Täter soll 20 Jahre alt, 160 Zentimeter groß sein und sprach offenbar italienisch. Er hat schwarze Haare, trug eine Brille und ein schwarzes Sakko. Seine Komplizin ist geschätzte 25 bis 30 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und hat rote Haare bzw. Strähnen. Sie trug eine Hose mit Leopardenmuster. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell