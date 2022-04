Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Freitagmorgen (22.04.2022) auf der Neuwirtshauskreuzung ereignet hat. Eine 28 Jahre alte Audi-Fahrerin war gegen 06.30 Uhr auf der Bundestraße 10 in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und wollte anschließend nach links in die Korntaler Straße in Richtung Stammheim fahren. Sie kollidierte auf der Neuwirtshauskreuzung mit dem VW Passat einer 35-Jährigen, die die Schwieberdinger Straße vom Porscheplatz kommend befuhr. Beide Beteiligten gaben an bei Grünlicht gefahren zu sein. Die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 22.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell