Polizei Bielefeld

POL-BI: Kooperation führt zum Erfolg: Festnahme von Falschen Polizisten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-

Zwei Betrüger gerieten am Dienstag, 22.03.2022, bei dem Versuch mittels Schockanrufs eine Hohe Geldsumme zu erlangen, an eine aufgeweckte Bielefelderin. Polizisten konnten die Täter festnehmen, die inzwischen in Untersuchungshaft sitzen.

Im Laufe des Vormittags erhielt eine Bielefelderin einen Anruf, bei dem der Anrufer behauptete, Polizist zu sein. Der Mann unterrichtete sie über einen vermeintlichen Unfall ihres Sohnes, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Um ihrem Sohn die Haft zu ersparen, müsse eine größere Geldsumme als Kaution gezahlt werden. Die Bielefelderin hatte bereits Verdacht geschöpft, erklärte sich trotzdem gegenüber dem Betrüger bereit, einen höheren Geldbetrag für die Haftverhinderung ihres Sohnes bereit zu stellen.

Während sich die vermeintlichen Polizisten auf den Weg machten, um die Kaution bei der Bielefelderin abzuholen, benachrichtigte diese die richtige Polizei.

Kriminalbeamte des Kommissariats 13 sowie zivile Unterstützungskräfte der Polizei Bielefeld und Polizei Herford fuhren sofort los, um den Falschen Polizisten das Handwerk zu legen. Als wenig später die Geld-Übergabe erfolgte, nahmen die zivilen Polizisten die vermeintlichen Kollegen fest.

Kriminalbeamte führten die 35- und 44 Jahre alten Männer am Mittwoch dem Haftrichter vor, der für das Duo Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen inwieweit sie als Täter für weitere Taten in Betracht kommen, dauern an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell