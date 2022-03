Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrerin fährt unter Drogeneinfluss - Blutprobe entnommen

Wolfsburg (ots)

Büddenstedt, Barneberger Straße

03.03.2022, 16.00 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag wurde eine 33-jährige Pkw-Fahrerin angehalten, die zuvor Drogen konsumiert hatte. Nach der Blutentnahme wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

Am Donnerstagnachmittag fuhr die 33-Jährige mit ihrem Pkw auf der Barneberger Straße in Richtung Offleben. Dort wurde sie von einer Funkstreifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum bei der Pkw-Fahrerin. Auf Befragen erklärte die Frau, dass sie vor wenigen Tagen Amphetamine konsumiert habe und alle Tests mit Sicherheit positiv ausfallen würden. Eine angeordnete Blutprobe wurde in der Klinik in Helmstedt entnommen. Im Anschluss wurde der Fahrzeugschlüssel zunächst sichergestellt und ihr zusätzlich untersagt, in den nächsten 24 Stunden Kraftfahrzeuge zu führen.

