Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weißer Multivan entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Steimker Berg, Alte Landstraße 02.03.2022, 20.00 Uhr bis 03.03.2022, 17.15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Donnerstag einen weißen VW Multivan von einem Parkplatz an der Straße Alte Landstraße am Steimker Berg.

Der Besitzer hatte seinen 10 Jahre alten Multivan am Mittwochabend vor seiner Haustür geparkt. Als er das Fahrzeug am späten Donnerstagnachmittag wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass der Pkw gestohlen worden war. Bei dem Multivan handelt es sich um das Sondermodell "Edition25" und ist weiß mit schwarzen Streifen.

Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell