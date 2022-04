Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich unter Drogen am Steuer

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte der Fahrradstaffel haben am Donnerstagabend (21.04.2022) den Führerschein eines 38-jährigen Mercedes-Fahrers beschlagnahmt, der im Verdacht steht, in der Lauterburgstraße während der Fahrt Marihuana konsumiert zu haben. Beamte der Fahrradstaffel waren im Rahmen von Jugendschutzkontrollen in der Lauterburgstraße unterwegs, als ihnen gegen 18.00 Uhr an der Kreuzung zur Zavelsteinstraße die Vorfahrt von einem schwarzen Mercedes GLS genommen wurde. Während der 38-jährige Fahrer abbog, nahm die Streife starken Marihuanageruch war und konnte beobachten, wie der Beschuldigte mutmaßlich einen Joint in der Hand hatte. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten den Joint, beschlagnahmten den Führerschein des 38-Jährigen und eröffneten ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell