Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mountainbike gestohlen

Menden (ots)

Unbekannte haben am gestrigen Montag zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr ein Mountainbike gestohlen. Das schwarze Mountainbike der Marke Ghost war mit einem Schloss an einem Fahrradständer auf der Schulhof des Hönne-Berufskolleg gesichert. Hinweise nimmt die Polizei in Menden unter 02373-9099-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell