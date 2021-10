Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Silberner Audi beobachtet

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 18. 10., 13.39 Uhr - "Einbrüche in Wohnungen": Nach dem Einbruch am 16. Oktober in ein alleinstehendes Einfamilienhaus am Brantenhahn hat sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Er beobachtete gegen 12 Uhr in der Einfahrt einen silbernen Audi A6 mit WIL-Kennzeichen. Zwei Männer bewegten sich um das Haus herum. Sie waren ca. 1,80 Meter groß, hatten eine normale Statur und schwarze Haare. Die Polizei fragt nun, ob das Fahrzeug auch an anderen Stellen beobachtet wurde. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0 an die Polizei in Altena. (cris)

