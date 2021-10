Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung

Altena (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Woche, zwischen Sonntagabend und Samstagmorgen, in eine Wohnung an der Bachstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür und entwendeten u.a. eine JBL-Musikbox und ein Handy der Marke Huawei. (cris)

