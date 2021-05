Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Vohwinkeler Mehrfamilienhaus

Wuppertal (ots)

Gestern (09.05.2021), gegen 20:00 Uhr, kam es in Wuppertal-Vohwinkel zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Diese und eine weitere Wohnung sind derzeit unbewohnbar. Den Bewohnern gelang es, unverletzt ins Freie zu gelangen. Die Brandursache steht noch nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Während der Löscharbeiten musste die Gräfrather Straße gesperrt werden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell