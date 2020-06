Polizei Paderborn

POL-PB: Auto flüchtet über Bahnhofsvorplatz und gefährdet Passanten

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn sucht Passanten, die am Mittwochvormittag (24.06.) auf dem Bahnhofsvorplatz in Paderborn einem weißen Suzuki vom Typ Celerio ausweichen mussten. Das Auto war kurz zuvor in einen Unfall im Bereich der Kurzzeitparkplätze verwickelt und von dort geflüchtet.

Ein 83-jähriger Fordfahrer hatte gegen 11.35 Uhr an der Ausfahrt der Kurzzeitparkplätze zur Bahnhofstraße vor einer Ampel gewartet. Der Fahrer des weißen Suzuki fuhr von hinten auf. Als die 77-jährige Beifahrerin aus dem Ford ausstieg, um den Schaden zu begutachten, sah sie, wie der männliche Suzukifahrer zurücksetzte, um im Anschluss, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, mit hohem Tempo an ihr vorbeizufahren. Eine weitere Mitfahrerin im Ford handelte geistesgegenwärtig und zog die Frau zur Seite, damit diese nicht von dem Auto erfasst wurde.

Der Suzuki setzte seine Fahrt danach rücksichtslos über den Bahnhofsvorplatz fort, wobei weitere Passanten zur Seite springen mussten. Der Fahrer bog schließlich stadteinwärts auf die Bahnhofsstraße ein.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die etwas zum Fahrer sagen können und besonders jene Passanten, die ebenfalls durch den weißen Suzuki gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich über die Telefonnummer 05251-3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell