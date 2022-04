Polizei Hamburg

POL-HH: 220406-4. Drei Verletzte nach Verkehrsunfällen in Hamburg-Steilshoop und Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Unfallzeiten: a) 05.04.2022, 13:55 Uhr; b) 05.04.2022, 15:12 Uhr; Unfallorte: a) Hamburg-Steilshoop, Steilshooper Allee/Gustav-Seitz-Weg; b) Hamburg-Jenfeld, Elfsaal/Schiffbeker Weg

Nach Verkehrsunfällen in Steilshoop und Jenfeld wurden ein Autofahrer und zwei Fahrradfahrerinnen verletzt. Die Verkehrsunfalldienste Ost (VD 3) und Süd (VD 4) führen die weiteren Ermittlungen.

a) Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr am frühen Dienstagnachmittag die Fahrerin eines Skoda die Steilshooper Allee in Richtung Bramfeld und bog nach links in den Gustav-Seitz-Weg ab. Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem ebenfalls auf der Steilshooper Allee fahrenden und entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Kia-SUV.

Durch den Zusammenstoß durchbrach der Skoda eine am rechten Fahrbahnrand gelegene Baustellenabsperrung und kollidierte schließlich mit einem Lichtmast.

Die Skoda-Fahrerin, eine 32-jährige Deutsche, erlitt eine Rückenverletzung und wurde nach ihrer Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der 50-jährige KIA-Fahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Steilshooper Allee in Richtung Rübenkamp voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 32) führt die weiteren Ermittlungen.

b) Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Fahrerin eines Mitsubishi die Straße Elfsaal und wollte nach rechts in den Schiffbeker Weg einbiegen. Hierbei stieß sie aus noch ungeklärter Ursache mit einer ordnungsgemäß von links kommenden Fahrradfahrerin zusammen, die dadurch stürzte und infolgedessen auch ihr Begleiter mit seinem Fahrrad stürzte.

Die 34-jährige Fahrradfahrerin erlitt eine leichte Verletzung und wurde vorsorglich durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. Dieses konnte sie nach ihrer Behandlung bereits wieder verlassen. Ihr 37-jähriger Begleiter erlitt ebenfalls eine leichte Verletzung und setzte seinen Weg selbständig fort.

Beamte des Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) übernahmen die Unfallaufnahme und leiteten gegen die Mitsubishi-Fahrerin (39, polnisch) ein Ermittlungsverfahren ein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Beamten den rechten Fahrstreifen des Schiffbeker Wegs, welches am Dienstagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Die Ermittlungen des Unfalldienst Süd (VD 42) dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell