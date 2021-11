Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 25.11.2021

Goslar (ots)

Seesen

Am 24.11.2021 gegen 16:10 Uhr entwendet ein zur Zeit unbekannter Täter aus dem Kofferraum eines PKW, welcher vor dem Bahnhofsgebäude in Seesen kurzfristig unverschlossen abgestellt wurde, eine Tasche mit Fahrzeugpapieren und Ausweisdokumenten. Etwaige Beobachtungen durch Zeugen bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Seesen

Am 24.11.2021 kam es gegen 17:20 Uhr auf der Bornhäuser Straße im Einmündungsbereich zur Bockenemer Straße in Seesen zu einem Auffahrunfall. Ein PKW-Fahrer übersah das vor einer rot geschalteten Lichtzeichenanlage haltende Fahrzeug und fuhr auf dieses auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Seesen

Am 24.11.2021 gegen 00:20 wurde durch eine Funkstreife des PK Seesen ein Fahrzeug in Seesen OT Rhüden kontrolliert, welches ohne die notwendige Pflichtversicherung im öffentlichen Straßenverkehr geführt wurde. Dem 21jährige Fahrzeugführer war dies nicht bewußt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Kennzeichen entstempelt und die Fahrzeugpapiere eingezogen.

Seesen

Am 24.11.2021 gegen 21:20 Uhr wurde im Bereich der Kampstraße in Seesen ein PKW kontrolliert. Der Fahrzeugführer gab bei der Kontrolle an, über keine Fahrerlaubnis zu verfügen und erst 16 Jahre alt zu sein. Bei der Überprüfung konnte dies bestätigt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt. Ein Strafverfahren gegen Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter wurde eingeleitet.

