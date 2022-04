Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag (21.04.2022) einen 48 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Paar Schuhe aus einem Kaufhaus an der Wildunger Straße gestohlen und sich anschließend heftig gewehrt zu haben. Der 48-Jährige betrat das Geschäft gegen 12.00 Uhr, zog sich ein Paar neue Schuhe an und ließ sein altes Schuhwerk zurück. Anschließend wollte er das Geschäft offenbar verlassen ohne die Ware zu bezahlen. Als eine 18-jährige Angestellte dies bemerkte, versuchte sie ihn festzuhalten, woraufhin der 48-Jährige um sich schlug und die junge Frau am Unterarm verletzte. Ein 21 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter konnte den Flüchtenden schließlich aufhalten, verletzte sich dabei allerdings leicht. Der deutsche Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag (22.04.2022) einem Haftrichter vorgeführt.

