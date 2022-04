POL-S: Mutmaßlicher Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Freitag (22.04.2022) auf dem Cannstatter Wasen einen 25-jährigen Mann festgenommen, der an einem Fahrgeschäft des Frühlingsfests eine Frau belästigt haben soll. Der Mitarbeiter des Fahrgeschäfts hatte gegen 22.30 Uhr die Geschädigte zu ihrem Platz geführt, fasste sie dabei zunächst an der Hüfte und am unteren Rücken an und schlug ihr anschließend noch aufs ...

