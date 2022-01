PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche in Kindertagesstätten +++ Pedelec gestohlen +++ Scheibe an Bushaltestelle zerstört +++ Fußgängerin angefahren +++ Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrüche in Kindertagesstätten,

Königstein im Taunus, Heuhohlweg / Eppsteiner Straße, 26.01.2022, 20.00 Uhr bis 27.01.2022, 07.00 Uhr (pa)In Königstein hatten es Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag auf Kindertagesstätten abgesehen. Zwischen 20.00 Uhr abends und 07.00 Uhr am Morgen drangen bislang unbekannte Täter im Heuhohlweg gewaltsam in die Gebäude zweier in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander gelegener Einrichtungen ein, um sich anschließend auf die Suche nach Wertgegenständen zu machen. Gestohlen wurden zwei Laptops sowie einige Süßigkeiten. In der Eppsteiner Straße kam es zwischen 23.30 Uhr und 01.00 Uhr zu einem Einbruch in den dortigen Kindergarten. Neben Bargeld und einem Apple iPad wurden auch hier zwei Laptops entwendet. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Pedelec gestohlen,

Usingen, Am Marstall, 26.01.2022, 16.35 Uhr bis 17.10 Uhr (pa)In Usingen kam es am Mittwochnachmittag zum Diebstahl eines Elektrofahrrads. Eine Radfahrerin hatte ihr schwarz-türkises Pedelec der Marke "Cube" - Modell "Access Hybrid Pro 500"- gegen 16.35 Uhr vor der Sporthalle "Am Marstall" abgestellt und durch ein Faltschloss gesichert. Als die Frau etwa eine halbe Stunde später zurückkam, war das rund 1.900 Euro teure Rad samt Schloss verschwunden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9108 - 0 entgegen.

3. Scheibe an Bushaltestelle zerstört,

Oberursel, Zeppelinstraße, Feststellung: 27.01.2022, 09.10 Uhr (pa)In der Oberurseler Zeppelinstraße wurde am Donnerstagmorgen ein Fall von Vandalismus an einer Bushaltestelle festgestellt. Unbekannte hatten die Scheibe des dortigen Wartehäuschens - mutmaßlich durch einen Steinwurf - eingeworfen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet um Hinweise unter (06171) 6240 - 0.

4. Fußgängerin angefahren,

Oberursel, Eppsteiner Straße, 26.01.2022, 07.50 Uhr (pa)Am Mittwochmorgen wurde in Oberursel eine Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 07.50 Uhr die Eppsteiner Straße von der Hohemarkstraße kommend in Fahrtrichtung Marktplatz, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw erfasste in der Folge eine auf dem dortigen Gehweg befindliche 40-jährige Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

5. Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Steinbach, Eschborner Straße, 27.01.2022, 08.35 Uhr (pa)In Steinbach ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw, bei dem sich der Radler schwere Verletzungen zuzog. Gegen 08.35 Uhr war ein 42-jähriger Frankfurter mit seinem Pedelec in der Eschborner Straße stadtauswärts unterwegs. Als der Mann nach links in die Praunheimer Straße abbiegen wollte, übersah er einen links neben ihm befindlichen Mercedes, der gerade im Begriff war, das Fahrrad zu überholen. Der 42-stieß mit dem Lenker gegen die Seite des Pkw und kam daraufhin zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur Behandlung in eine Klinik.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell