PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebe in Tiefgaragen am Werk +++ Verletzte bei Unfall am Laubacher Kreuz +++ Frontalzusammenstoß führt zu hohem Schaden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebe in Tiefgaragen am Werk,

Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße / An der Leimenkaut / Engelsgasse, 25.01.2022, 22.00 Uhr bis 26.01.2022, 09.25 Uhr (pa)In der Nacht zum Mittwoch waren in Bad Homburg Diebe in mehreren Tiefgaragen am Werk. In der Saalburgstraße verschafften sich Unbekannte zwischen dem späten Dienstagabend und Mittwochmorgen gewaltsam Zugang in die Tiergarage eines Mehrparteienhauses und anschließend in das Treppenhaus des Gebäudes. Dort entwendeten sie ein Herrenfahrrad, einen Fahrradanhänger sowie den Akku eines Kinder-Pedelecs. In der Straße "An der Leimenkaut" wurde ein in einer Tiergarage abgestellter Pkw zum Ziel von Dieben. Diese schlugen eine Scheibe des Skoda Octavia ein und stahlen eine in dem Fahrzeug befindliche Spardose in Bierdosenoptik mitsamt Bargeld. Auch in der Engelsgasse wurde - wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden - die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses zum Tatort eines Diebstahls. Die Täter öffneten gewaltsam das Garagentor und hebelten anschließend weitere Türen auf, um in die Kellerräume des Hauses zu gelangen. Eine genauere Auflistung des Diebesgutes liegt bislang noch nicht vor. Die Kriminalpolizei Bad Homburg ermittelt in allen drei Fällen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Verletzte bei Unfall am Laubacher Kreuz, L 3063, zwischen Grävenwiesbach-Heinzenberg und Usingen-Wilhelmsdorf, 26.01.2022, gg. 10.40 Uhr (pa)Am Mittwochvormittag wurden bei einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der L 3063 am "Laubacher Kreuz" drei Personen verletzt. Eine 60-jährige Grävenwiesbacherin wollte mit ihrem Dacia gegen 10.40 Uhr von von der L 3457 aus Richtung Laubach kommend nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Wilhelmsdorf abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 83-jähriger VW-Fahrer aus Weilmünster aus Richtung Heinzenberg kommend geradeaus über die Ampelkreuzung. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der 83-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Nachdem der Mann durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden konnte, flog ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in eine Klinik. Auch die Fahrerin des Dacia sowie ihre 32 Jahre alte Beifahrerin erlitten Verletzungen, zu deren Behandlung sie in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Neben den beiden Pkw, an deren Totalschaden entstand, wurde auch die Ampelanlage beschädigt. Die Landesstraße war in Folge des Unfalls bis etwa 12.20 Uhr gesperrt.

3. Frontalzusammenstoß führt zu hohem Schaden, K 768, zw. Kronberg-Oberhöchstadt und Steinbach (Gemarkung Kronberg), 25.01.2022, gg. 17.20 Uhr (pa)Am Dienstagnachmittag entstand bei einem Verkehrsunfall auf der K 768 bei Kronberg ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Gegen 17.20 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau aus Eschborn mit einem Toyota die Kreisstraße aus Richtung Oberhöchstadt kommend in Fahrtrichtung Steinbach. In Höhe der Einmündung der Steinbacher Straße geriet die Autofahrerin in der dortigen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Der Toyota kollidierte daraufhin frontal mit einem entgegenkommenden Ford, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Glücklicherweise blieben sowohl die 44-jährige Fahrerin des Toyota als auch der 41 Jahre alte Kronberger am Steuer des Ford sowie ein bei ihm mitfahrendes Kind unverletzt. Die Fahrzeuge wurden - jeweils mit Totalschaden - durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden.

