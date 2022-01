PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann geschlagen und getreten +++ Mülltonnenbrände in Bad Homburg und Steinbach +++ Gartenhütte aufgebrochen +++ Mercedes beschmiert +++ Waggons besprüht +++ Ausweichmanöver führt zu Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 24-Jähriger durch Unbekannten verletzt - Polizei sucht Zeugen, Bad Homburg v. d. Höhe, Rathausplatz / Bahnhof, 22.01.2022, gg. 01.00 Uhr (pa)In Bad Homburg wurde in der Nacht zum Samstag ein 24-Jähriger durch einen bislang unbekannten Mann körperlich angegangen und verletzt. Gemäß der Schilderung des Geschädigte befand er sich gegen 01.00 Uhr zu Fuß auf dem Weg vom Bahnhof zum Rathausplatz, als er von einem Unbekannten angerempelt wurde. Am Rathausplatz sei er schließlich von dem Mann geschlagen worden, woraufhin es zu einer Rangelei zwischen den beiden gekommen sein. Ein Begleiter des Schlägers habe daraufhin eingegriffen und die Männer getrennt. Am Bahnhof sei es schließlich zu einer weiteren Konfrontation gekommen, als der 24-Jährige mutmaßlich durch den Täter entwendete Gegenstände zurückgefordert habe. Dieser habe ihn daraufhin erneut geschlagen sowie getreten. Durch aus einem eingetroffenen Zug hinzugekommene Passanten sei der Täter letztendlich zurückgehalten worden, sodass der Geschädigte sich von der Örtlichkeit entfernen konnte. Beschrieben wurde der Täter als etwa 175cm groß und blond mit kurzem, an den Seiten rasiertem Haar. Er habe einen beigen Kapuzenpullover sowie eine Jogginghose getragen. Mit seinem Begleiter, der als etwa 170cm groß und kräftig gebaut beschrieben wird, habe der Mann in einer anderen Sprache - mutmaßlich Polnisch - gesprochen. Der 24-Jährige brachte die Tat am Samstag zur Anzeige, konnte zu den helfend eingreifenden Zeugen jedoch keine Angaben machen. Daher bittet die Bad Homburger Kriminalpolizei alle Personen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder möglicherweise auch selbst eingriffen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Zwei Mülltonnen brennen - Helfer verletzt sich, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Oberste Gärten / Hofheimer Straße, 21.01.2022, 19.45 Uhr / 20.20 Uhr (pa)Am Freitagabend wurden in Bad Homburg Kirdorf zwei Fälle von brennenden Mülltonnen gemeldet, wobei sich in einem Fall ein Anwohner Verletzungen zuzog. Das erste Brandgeschehen ereignete sich gegen 19.45 Uhr in der Straße "Oberste Gärten". Ein Pizzabote bemerkte bei einer Auslieferung, dass ein vor einem Wohnhaus befindlicher Papiercontainer brannte und verständigte die Feuerwehr. Als ein Anwohner, der ebenfalls auf das Feuer aufmerksam geworden war, den Container händisch vom Haus und anderen Müllcontainern weg auf einen Parkplatz zog, erlitt der 39 Jahre alte Helfer leichte Verletzungen, die durch den Rettungsdienst erstversorgt wurden. Zu einem weiteren Brand kam es wenig später - gegen 20.20 Uhr - in der Hofheimer Straße. Auch hier brannte eine Mülltonne, wobei es bei einem Sachschaden von rund 500 Euro blieb. Gegenwärtig geht die Polizei von einer vorsätzlichen Verursachung der Mülltonnenbrände aus. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden. Ebenfalls werden Bürgerinnen und Bürger, die entsprechende verdächtige Wahrnehmungen machen, gebeten, diese frühzeitig der Polizei mitzuteilen.

3. Erneut Papiercontainerbrand in Steinbach, Steinbach, Berliner Straße, 22.01.2022, gg. 18.45 Uhr (pa)Am Samstagabend verzeichnete die Polizei einen weiteren Mülltonnenbrand in der Berliner Straße in Steinbach. Gegen 18.45 Uhr brannte der Inhalt eines metallenen Altpapiercontainers auf einem öffentlich zugänglichen Müllsammelplatz. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Schäden am betroffenen Container entstanden augenscheinlich nicht. Wie auch in den Fällen der vergangenen Wochen ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei. Sie bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden und verdächtige Beobachtungen frühzeitig mitzuteilen.

4. Gartenhütte aufgebrochen,

Königstein im Taunus, Falkenstein, Scharderhohlweg, 16.01.2022 bis 23.01.2022, 11.30 Uhr (pa)In Falkenstein erbeuteten Diebe in der vergangenen Woche bei einem Einbruch in eine Gartenhütte mehrere hochwertige Werkezeuge. Zwischen Sonntag, dem 16.01.2022 und letztem Sonntag brachen Unbekannte im Scharderhohlweg die Tür der Gartenhütte eines Einfamilienhauses auf. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Gartengeräte, darunter eine Benzin-Motorsäge der Marke "Stihl", einen Benzin-Laubbläser der Marke "Stihl", einen Hochdruckreiniger der Marke "Kärcher", einen Elektro-Rasentrimmer der Marke "Gardena" sowie diverses Handwerkzeug. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

5. Mercedes beschmiert,

Bad Homburg v. d. Höhe, Weberstraße, 23.01.2022, 11.30 Uhr bis 24.01.2022, 06.00 Uhr (pa)Von Sonntag auf Montag wurde in Bad Homburg ein geparkter Mercedes zum Ziel von Vandalismus. Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen beschmierten Unbekannten einen in der Weberstraße abgestellten Kleinbus der V-Klasse im Bereich der Beifahrerseite mit weißer Farbe. Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

6. Waggons besprüht,

Usingen, Bahnhof 23.01.2022, 01.30 Uhr bis 23.01.2022, 05.00 Uhr (pa)In der Nacht zum Sonntag verursachten Sprayer in Usingen einen Schaden von rund 3.000 Euro an geparkten Bahnwaggons. Wie am Sonntagmorgen festgestellt wurde, hatte jemand zwei Waggons eines Zuges großflüchtig mit Sprühfarbe verunstaltet. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

7. Ausweichmanöver führt zu Unfall,

L 3041, zw. Wehrheim und Friedrichsdorf (Gemarkung Friedrichsdorf), 23.01.2022, gg. 20.30 Uhr (pa)Am Sonntagabend sorgte auf der Landesstraße 3041 zwischen Wehrheim und Friedrichsdorf ein kreuzendes Reh für einen Verkehrsunfall mit Verletzen. Gegen 20.30 Uhr war eine 19-jährige Usingerin mit einem Audi A4 in Fahrtrichtung Friedrichsdorf unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, verlor die Autofahrerin die Kontrolle über den Wagen. Der Audi geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die 19-Jährige sowie ihr 22 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Autofahrerin zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der Audi musste mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell