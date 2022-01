PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizei am Wochenende zur Verkehrsüberwachung am Feldberg im Einsatz

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)Dieses Wochenende wird die Polizeidirektion Hochtaunus im Bereich des Großen Feldbergs erneut gezielte Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung durchführen.

Nachdem es im Feldberggebiet bei winterlichen Verhältnissen am Wochenende vom 08. und 09.01.2022 durch etliche Fahrzeuge auf der L 3024 und L 3025 zu teils massiven Verkehrsbehinderungen gekommen war, welche durch Kräfte des Ordnungsamtes und der Polizei reguliert werden mussten, blieb am vergangenen Wochenende trotz erneut hoher Besucherzahlen das Verkehrschaos rund um den Großen Feldberg aus. Hierfür sorgte eine zeitweise Sperrung der Landesstraße 3024 zwischen "Rotes Kreuz" und "Sandplacken". Als Folge der vorübergehenden Sperrung musste die Polizei am Feldberg nur wenige Falschparker feststellen und Abschleppungen von verkehrsbehindernd parkenden Fahrzeugen waren nicht erforderlich.

Auch an diesem Wochenende werden Polizei und Verkehrswacht wieder im Feldberggebiet präsent sein, um für einen geregelten Verkehrslauf zu sorgen. Neben konsequenten Abschleppungen von Falschparkern können bei starkem Verkehrsaufkommen und Belegung der vorhandenen Parkmöglichkeiten auch wieder Sperrungen einzelner Streckenabschnitte vorgenommen werden, sodass die Verkehrs- und Rettungswege frei bleiben.

Wer einen Ausflug ins Feldberggebiet unternehmen möchte, erkennt an den rund um den Feldberg aufgestellten LED-Hinweistafeln sowie der Verkehrsbeschilderung sofort, ob die aktuelle Verkehrslage eine Fahrt bis zum Gipfel zulässt oder man sich einen Parkplatz im weitläufigeren Umfeld suchen muss. Eine Möglichkeit, die Parkplatzsuche und mögliche längere Laufwege von vornherein zu umgehen, ist die Nutzung des ÖPNV, dessen Busse auch im Falle einer Sperrung stets freie Fahrt zum verschneiten Gipfel haben.

