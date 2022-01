PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Katalysatoren entwendet +++ Erneut Mülltonnenbrände gemeldet +++ Verletzte bei Unfall auf Usinger Südtangente +++ Schaden an Zaun hinterlassen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Katalysatoren entwendet,

Steinbach, Obergasse/Altkönigstraße / Oberursel-Stierstadt, Königsberger Straße, 15.01.2022 bis 17.01.2022 (pa)Am Montag wurden in Steinbach und Oberursel-Stierstadt drei Diebstähle von Pkw-Katalysatoren angezeigt. In der Steinbacher Obergasse stahlen die Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen den Katalysator eines am Straßenrand geparkten Opel Astra. In der Altkönigstraße wurde ein VW Polo zwischen Sonntag- und Montagmorgen zum Ziel der Täter. In Stierstadt entwendeten die Unbekannten zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag den Katalysator eines Mitsubishi Carisma, der vor einem Wohnhaus in der Königsberger Straße abgestellt war. Der Schaden an den betroffenen Fahrzeugen summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt in allen drei Fällen und bittet Personen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Erneut Mülltonnenbrände gemeldet,

Steinbach, Berliner Straße, 17.01.2022, (pa)In Steinbach kam es am Montag zu zwei Bränden von Müllbehältnissen. Nachdem in den letzten Wochen die Steinbacher Feuerwehr mehrfach aufgrund brennender Mülltonnen ausrücken musste, wurden im Verlauf des Montags zwei weitere Brandgeschehen gemeldet, die sich im Bereich der Berliner Straße abspielten. Im Thüringer Park sorgte kurz vor 07.30 Uhr ein Feuer in einem an einer Laterne befestigten Kunststoffmülleimer dafür, dass dieser vollständig zerstört wurde. Am Abend gegen 21.45 Uhr war es ein stählerner Altpapiercontainer, dessen Inhalt brannte und durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die in sonstiger Art Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Verletzte bei Unfall auf Südtangente, Usingen, Südtangente, 17.01.2022, gg. 12.45 Uhr

(pa)Auf der Usinger Südtangente ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen verletzt wurden und ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Gegen 12.45 Uhr befuhr eine 76-jährige Mercedes-Fahrerin aus dem Landkreis Limburg-Weilburg die Südtangente aus Richtung B 275 kommend in Fahrtrichtung Achtzehnmorgenweg. Als ein vorausfahrender VW in Höhe der Einmündung der Straße "Am Dornbusch" verkehrsbedingt halten musste, reagierte die Autofahrerin nicht rechtzeitig. Die Mercedes A-Klasse fuhr gegen das Heck des VW Fox. Dabei wurden sowohl dessen Fahrerin - eine 47-Jährige aus dem Wetteraukreis - als auch die 76-Jährige leicht verletzt. Die Fahrzeuge blieben trotz Schäden fahrbereit.

4. Schaden an Zaun hinterlassen,

Glashütten, Schloßborn, Lerchenweg, 17.01.2022, 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr (pa)Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagnachmittag in Glashütten Schloßborn zutrug, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Das Unfallgeschehen ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr im Lerchenweg. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr - mutmaßlich im Rahmen eines Wendemanövers in der dortigen Sackgasse - gegen einen Zaun sowie einen Pfosten an einer Hofeinfahrt. Die Höhe des angerichteten Schadens wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. Statt sich vor Ort um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der oder die Verantwortliche unerkannt davon, sodass die Polizeistation Königstein nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell