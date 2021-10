Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt mehrfach am Wochenende aus

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 13.30 Uhr auf die BAB 43 gerufen. In Fahrtrichtung Münster waren drei PKW auf der linken Fahrspur kollidiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr ab. 2 verletzte Personen mussten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut werden. Die verunfallten Fahrzeuge wurden von der Verkehrsfläche entfernt. Gegen 14.45 Uhr war der Einsatz beendet. Gegen 16.20 Uhr beseitigten die Einsatzkräfte eine ca. 30 Meter lange Ölspur auf der South-Kirkby-Straße. Da sich die Ölspur im Bereich einer Baustelle befand, musste die Straße für den Verkehr zeitweise komplett gesperrt werden. Gegen 21.35 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einer überörtlichen Hilfe nach Schwelm aus, da hier die Feuerwehr bereits durch zwei weitere Einsätze gebunden war. Hier hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Da jedoch kein Schadensereignis vorlag, wurde ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte nicht erforderlich. Am Sonntag rückte die Wehr gegen 17.00 Uhr in die Schulstraße aus. Dort hatte sich eine Schlange in die Küche eines Wohnhauses verirrt. Die Einsatzkräfte haben das Tier eingefangen und im Wald wieder ihrer Freiheit übergeben. Gegen 19.05 Uhr rückte die Wehr dann zur Gevelsberger Straße aus. Dort war ein 6 Monate altes Kind in einem Fahrzeug eingeschlossen. Da sich der Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befand, öffneten die Einsatzkräfte in Abstimmung mit dem Halter des Fahrzeuges das Auto und konnten das Kind anschließend wohlbehalten den Eltern übergeben. Gegen 19.30 Uhr konnte der Einsatz hier beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell