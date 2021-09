Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze über das Wochenende - Küchbrand im Waldweg

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Über das Wochenende wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu mehreren Einsätzen alarmiert. Am Freitagmorgen touchierte ein LKW an der Bochumer Straße beim Rangieren auf einem Parkplatz einen Baum und riss so einen rund 40 cm dicken Ast ab. Die Feuerwehr zerkleinerte das Hindernis mit einer Motorsäge.

Am Samstagmorgen löste um 8:10 Uhr die automatische Brandmeldeanlage eines Hotels in der Straße "Frielinghausen" aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Anlage aufgrund von Küchendämpfen ausgelöst hatte. Der Einsatz konnte abgebrochen werden.

Um 15:31 Uhr wurden Kräfte in den Waldweg alarmiert. Dort war es zu einem Küchenbrand gekommen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das Feuer bereits erloschen. Das Gebäude wurde geräumt und Teile der Kücheneinrichtung nach draußen geschafft. Eine Person wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation durch den anwesenden Rettungsdienst behandelt. Da die Brandwohnung nicht mehr bewohnbar war, wurden fünf Personen vorübergehend durch das Ordnungsamt in einem Hotel untergebracht.

Am Sonntagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der Elberfelder Straße. Die um 8:26 Uhr alarmierte Feuerwehr betreute den verletzten Motorradfahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Ebenso wurden ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel abgestreut.

Am Abend gegen 19:11 Uhr wurde von der BAB 43 eine Rauchentwicklung im Sprockhöveler Stadtgebiet gemeldet. Trotz intensiver Kontrollen seitens der Feuerwehr wurde kein Brand festgestellt. Der Einsatz wurde abgebrochen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell