BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; mit Haftbefehl gesuchter Niederländer ohne Führerschein auf der Autobahn A 3 unterwegs

Kleve - Isselburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 6. Juli 2021 um 10:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Kattenhorst einen 42-jährigen Niederländer in einem in Belgien zugelassen Mercedes. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Kleve den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis suchte. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1800 EUR bezahlen. Weiterhin bestand gegen den Mann die Anordnung einer Fahrerlaubnissperre bis März 2015. Einen Antrag auf die Erlaubnis ein Fahrzeug in Deutschland wieder im öffentlichen Straßenverkehr zu führen, wurde nach Ablauf der Frist vom Fahrer jedoch nicht gestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung der Geldstrafe wurde dem Niederländer die Weiterreise gestattet, die Weiterfahrt jedoch untersagt.

