PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Brand eines Zweifamilienhauses mit hohem Sachschaden+++

Oberursel (Taunus) (ots)

Am 26.01.2022 kam es in den Mittagsstunden zu einem Dachstuhlbrand in 61440 Oberursel-Stierstadt. Aktuell dauern die Löscharbeiten durch Kräfte der Feuerwehren Oberursel, Ortsteile Stierstadt, Weißkirchen, Stadtmitte, Kronberg Stadtmitte, Bad Homburg und Frankfurt am Main noch an. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf eine Höhe von ca. 700.000 Euro. Ein 13-jähriger Bewohner des Hauses wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell