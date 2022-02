Polizei Hamburg

POL-HH: 220204-5. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Jungen in Hamburg - Rahlstedt

Unfallzeit: 03.02.2022, 19:42 Uhr

Unfallort: Hamburg-Rahlstedt, Meiendorfer Straße

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern am frühen Abend ein 13-jähriger Junge schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 47-jährige Fahrerin eines Renault die Meiendorfer Straße in Richtung stadteinwärts, als plötzlich der 13-Jährige auf die Straße lief.

Der Pkw erfasste den Jungen, der offenbar ohne auf den Straßenverkehr zu achten auf die Fahrbahn gelaufen war.

Der 13-Jährige erlitt durch die Kollision Verletzungen am Kopf und am Bein. Er wurde unter notärztlicher Begleitung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen. Der Zustand des Jungen wurde im Krankenhaus stabilisiert, sodass keine Lebensgefahr mehr besteht.

Die Renault-Fahrerin erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden.

Am Pkw entstand Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Verkehrsdirektion Ost (VD 32) übernommen.

