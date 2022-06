Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Von der Fahrbahn abgekommen

Schwanau (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge waren der zuvor konsumierte Alkohol und eine überhöhte Geschwindigkeit ursächlich für einen Verkehrsunfall am späten Samstag. Ein 25-Jähriger war mit seinem Auto gegen 23:40 Uhr auf der K5343 zwischen Ottenheim und Nonnenweier unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, sein Fahrzeug sich mehrfach überschlug und in einem Weizenfeld zum Stehen kam. Der Mittzwanziger musste mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Lahr gebracht werden. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. /ma

