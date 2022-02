Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am Samstag, dem 12.02.2022, stellte eine Streife der Polizeiinspektion Frankenthal einen PKW in der Heinrich-Heine-Straße fest, welcher dort im absoluten Halteverbot geparkt war. Während der Aufnahme des Sachverhalts kam der 26-jährige Fahrzeughalter vor Ort und wurde durch die Beamten auf die Parksituation seines PKWs hingewiesen. Hierauf gab er an, dass er selbst den PKW am gestrigen Abend dort abgestellt habe, da er keinen anderen Parkplatz gefunden habe. Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass gegen diesen seit Ende letzten Jahres ein Fahrverbot vorliegt und er somit kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen durfte. Eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den Fahrzeughalter erfasst.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell