POL-PDLU: Römerberg - Verkehrsunfall unter Alkohol

Römerberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag gegen 02.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kirchenweg in Römerberg. Hierbei fuhr ein 45-jähriger Radfahrer in Richtung der Martin-Greif-Straße und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der stark alkoholisierte Radfahrer stürzte und zog sich nicht unerhebliche Verletzungen im Kieferbereich zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegtes Krankenhaus verbracht, wo ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

