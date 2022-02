Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

In der vergangenen Nacht zündete eine Personengruppe eine Sitzbank vor dem Palatinum an. Nachdem sie ihre Tat mittels Handy dokumentierten verließen die Personen die Örtlichkeit mit einem silbernen Kombi. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen, der Personengruppe, oder dem Kombi machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

