Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Mutterstadt (ots)

Durch zwei männliche Radfahrer wurden am 11.02.2022, gegen 23:00 Uhr, mehrere Leitpfosten vom Fahrbahnrand der L533 entfernt und als Hindernis auf die Straße geworfen. Die Radfahrer waren zuvor aus Richtung Limburgerhof in Richtung Mutterstadt gefahren. Zu einer konkreten Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers kam es dabei glücklicherweise nicht. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den beiden Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell