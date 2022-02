Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Elektrokleinstfahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen gegen 11.00 Uhr sollte der Fahrer eines Elektrorollers in der Bahnhofstraße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Roller fiel zuvor aufgrund eines fehlenden Versicherungskennzeichens auf. Nach Ansprache konnte durch die Beamten Alkoholgeruch ausgehend von dem Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein bei ihm durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Weiterhin konnten Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Dem 28-jährigen Speyerer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

