Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 11-Jährigen mit verbotenem E-Roller erwischt

Zittau (ots)

Ein Junge kam am 15. Januar 2022 in der Zittauer Chopinstraße Beamten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz mit einem so genannten E-Scooter entgegen.

Der Elfjährige war damit aus Polen kommend eingereist und wollte wohl damit nach Hause. Für das 20 km/h schnelle Gefährt muss man mindestens 14 Jahre alt sein. Außerdem hätte eine Haftpflichtversicherung dafür bestehen müssen.

Für den Knirps endete hier die Fahrt. Er und Gefährt wurden dem Vater übergeben. Die Landespolizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell