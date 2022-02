Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Versuchter Einbruch

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Abend versuchten unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße einzubrechen. Die Täter konnten durch das Fenster jedoch nicht in das Anwesen gelangen. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

