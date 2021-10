Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 04.10.2021, gegen 22.10 Uhr verunfallte in der Schlettstadtallee in Waldkirch ein 45-jähriger Fahrzeugführer mit einem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw.

So wie sich später bei der Unfallaufnahme herausstellen, könnte der hohe Grad der Alkoholisierung unfallursächlich gewesen sein. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der bulgarische Unfallverursacher mit Wohnsitz im Ausland musste noch in der Nacht eine entsprechende Sicherheitsleistung entrichten. Weitere Ermittlungen dauern an.

