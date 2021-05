Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K 1362

Jettingen: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste am Dienstag ein 24-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1362 bei Jettingen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Er war den polizeilichen Ermittlungen zufolge gegen 09:55 Uhr in Richtung Nagold unterwegs und hatte zunächst mehrere Fahrzeuge überholt. Bei einem erneuten Überholvorgang vor einer Kuppe prallte er frontal mit dem entgegenkommenden Skoda einer 52-jährigen Frau zusammen und wurde 60 Meter weit in den Grünstreifen geschleudert. Die 52-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K 1362 für zwei Stunden in beiden Richtungen gesperrt und der Verkehr durch die Polizei örtlich umgeleitet werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es dadurch nicht.

