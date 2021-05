Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen. Autofahrer aus Köln alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Bad Segeberg (ots)

Zeugen beobachten am 07.05.2021, gegen 12.48 Uhr, einen offensichtlich stark alkoholisierten Mann, als dieser in der Hamburger Straße in einen Pkw MB A 170 einsteigt und in Richtung Holstenstraße losfährt.

Dort stoppt eine Polizeistreife das Fahrzeug. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten bei dem 41jährigen aus Köln deutlichen Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung konnte aufgrund der hohen Alkoholisierung nicht erfolgen.

Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch. Einen Führerschein besitzt der Kölner zudem nicht. Der Beschuldigte wird sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell