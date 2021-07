Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf - 16-Jähriger verletzt

Fulda (ots)

Fulda - Am Freitagmittag (09.07.) meldete sich die Mutter eines 16-Jährigen aus Fulda bei der Polizei und zeigte an, dass ihr Sohn bei einer Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Tätern am Arm verletzt worden sein soll.

Ihren Angaben nach sei der 16-Jährige am Mittwochabend (07.07.) zu Fuß im Bereich der Unterführung Bardostraße, Höhe Feuerwache, unterwegs gewesen und soll dort von zwei ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen worden sein. In der Folge sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der einer der Männer dem Fuldaer eine Schnittverletzung am Arm zugefügt habe. Zu den Unbekannten und dem Tatmittel liegen derzeit keine belastbaren Hinweise vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell