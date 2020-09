Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere großflächige Graffiti in Greifswald festgestellt

Greifswald (ots)

In der Hansestadt Greifswald wurden in der Nacht vom 07.09.20 zum 08.09.20 durch bisher unbekannte Tatverdächtige an mehreren Orten Graffiti angebracht.

Zunächst meldete sich der Domküster des Greifswalder Domes "St. Nikolai". Er stellte am heutigen Morgen zwei großflächige Schriftzüge "ABTREIBUNG LEGALISIEREN!" an der der Domstraße zugewandten Fassadenseite des Domes fest. Die Schmierereien wurden mit grüner Farbe aufgetragen.

Im Laufe des Tages meldeten sich weitere Geschädigte um Sachbeschädigungen durch Graffiti anzuzeigen. In der Neunmorgenstraße, der Steinstraße und am Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Platz wurden fünf weitere grüne Schriftzüge festgestellt. An den Fassaden der Häuser stand "SAFE ABORTION" und "FCK § 218".

Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Am 28.09.20 findet der "Safe Abortion Day" statt, ein internationaler Aktionstag, der sich für das Recht auf Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen einsetzt. Auch in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde für diesen Tag eine entsprechende Versammlung angemeldet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Sofern in dieser Pressemitteilung kein gesonderter Hinweis ergeht, haben alle genannten Personen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell